"Укрречфлот" опубликовал отчет за 2020 год с убытком

ЗАО «Судоходная компания "Укрречфлот"» в 2020 году сократило чистый доход от реализации продукции и услуг на 11% по сравнению с 2019 годом - до 1,08 млрд грн и получило чистый убыток в размере 49,9 млн грн (против 12,4 млн грн прибыли в 2019 году).

«Валовая прибыль компании за отчетный период сократился на 17,4% - до 166,8 млн грн. Объемы перевозки флотом компании в прошлом году составили 1,4 млн тонн, тогда как за предыдущий год этот показатель составил 1,6 млн тонн. Уменьшение объемов составило 180 тыс. тонн, или 11% и было вызвано падением объемов каботажных перевозок», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что объемы обработки грузов портами компании составили 2,9 млн тонн, что на 8% меньше по сравнению с 2019 годом. Главными грузопотоками в 2020 году оставались металлопродукция, зерновые культуры и минерально-строительные грузы.

«Укрречфлот» планирует сокращение расходов за счет цифровизации и автоматизации как производственных, так и административно-управленческих бизнес-процессов, а также за счет продажи непрофильных активов.