"Укрречфлот" опубликовал отчет за 2020 год с убытком

ЗАО «Судоходная компания "Укрречфлот"» в 2020 году сократило чистый доход от реализации продукции и услуг на 11% по сравнению с 2019 годом - до 1,08 млрд грн и получило чистый убыток в размере 49,9 млн грн (против 12,4 млн грн прибыли в 2019 году).
Отметим, что объемы обработки грузов портами компании составили 2,9 млн тонн, что на 8% меньше по сравнению с 2019 годом. Главными грузопотоками в 2020 году оставались металлопродукция, зерновые культуры и минерально-строительные грузы.
«Укрречфлот» планирует сокращение расходов за счет цифровизации и автоматизации как производственных, так и административно-управленческих бизнес-процессов, а также за счет продажи непрофильных активов.
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