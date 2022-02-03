«Укрпоште» построят автоматизированный сортировочный центр

Директор «Укрпошты» рассказал в своих социальных сетях о тендере, который объявила компания. Речь идет о строительстве автоматизированного сортировочного центра в Киевской области. Игорь Смелянский отметил, что такое обновление случится впервые за 42 года.

"После этого всего два шага: закладка фундамента и начало операций", – написал Смелянский.

От потенциального победителя тендера требуется построить "под ключ" автоматизированный сортировочный центр с соответствующими гарантиями. Стоимость строительства не должна превышать $50 млн.

Далее Укрпошта планирует заключить с победителем тендера инвестиционный договор. Или, как вариант, заключить договор долгосрочной аренды с возможностью выкупа сортировочного центра. Тендер будет проходить на площадке ProZorro. Конечный срок подачи тендерных предложений – 6 июня 2021 года.