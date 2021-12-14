«Укрпошта» выставила на аукцион базы отдыха и недвижимость

12:39 28 Июль Киев, Украина

На площадке "Государственные торги.Онлайн" зарегистрировано 31 объект торгов от «Укрпошта». Эксперты заявляют, что компания выставляет свыше 30 объектов недвижимого имущества. Среди перечня также находятся пять не используемых баз отдыха.

Объекты недвижимого имущества, выставленные на продажу, расположены по всей территории Украины. Среди них нежилые технические помещения, гаражи и здания почты. Кроме того, на торги выставлено 5 баз отдыха.

В частности, предлагаются две рядом расположенные базы отдыха площадью 317,1 кв. м и 1143,44 кв. м в Конча-Заспе, на берегу залива Ольшанский (р. Днепр). Расстояние до Киева - 14 км. Базы не действующие, требуют капитального ремонта и обновления. Начальная цена продажи лота - 17,3 млн. грн.

Также выставлены на продажу детский оздоровительный комплекс "Стрела" (2392,4 кв. м), расположенный в Бердянском районе Запорожской области на первой линии Азовского моря с выходом на пляж. Данное имущество находится в аренде до августа 2022 г. Начальная цена продажи лота - 8,77 млн. грн.

Выставлена на продажу база отдыха "Связист" (2357,8 кв. м) в Черниговской области в урочище "Остров". База отдыха расположена на берегу Десны. Объект долгое время не использовался, состояние - неудовлетворительное. Начальная цена продажи лота - 6,5 млн. грн.



По информации продается комплекс отдыха "Кудашевский" (262,9 кв. м) в Днепропетровской области. Объект находится вблизи Карачуновского водохранилища. Длительное время не используется, разрушен. Начальная цена продажи лота - 626,629 тыс. грн.

Кроме того, на продажу выставлен региональный учебно-оздоровительный комплекс "Почтовик", 3421,17 кв. м в Николаевской области. Объект располагается на берегу Черного моря. Помещения требуют капитального ремонта и находятся в аренде до 29 июня 2022 г. Начальная цена продажи лота - 11,282 млн. грн.