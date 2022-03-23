«Укрпочта» увеличила доходы на 16%

Пресс-служба «Укрпочты» передает об увеличении своей доходности в 2020 году. В сравнении с 2019 годом, за первые 9 месяцев, доходы увеличились на 16%. Итого с начала года предприятие получило чистого дохода на 6,5 млрд гривен.
Отмечается, что "Укрпочте" удалось нарастить объемы и доходы по всем основным направлениям бизнеса - почтовыми, финансовыми и торговыми услугами.
"Укрпочта несмотря на пандемию увеличивает доходы, наращивает объемы и продолжает реализовывать инвестиционные проекты. Даже с учетом дополнительных расходов, в частности на альтернативные пути доставки международных посылок в условиях временного закрытия пассажирских авиарейсов, на средства индивидуальной защиты 65-тысячного коллектива, выплату надбавок за работу в условиях карантина - Укрпочта получила 6,5 млрд гривен чистого дохода.
В компании добавили, что среднемесячная заработная плата за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 выросла на 16% и составила 6685 грн.
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