Укрпочта и eBay запустили совместную кампанию в поддержку украинского бизнеса

13:30 10 Декабрь Киев, Украина

Каждые 20 секунд на глобальной торговой платформе eBay продаются украинские товары малого бизнеса.
 
11000+ предпринимателей уже открыли свои магазины на eBay. Но их может быть и больше.
 
Поэтому к высокому сезону Укрпочта и eBay запустили совместную с проектом Unlimit Ukraine Европейской Бизнес Ассоциации «Новые возможности для малого и среднего бизнеса от eBay».
 
Все предприниматели, которые зарегистрируются на платформе до конца года, смогут попасть на отбор в бесплатный акселератор и получить специальные условия:

Три месяца бесплатной подписки на eBay;
  • индивидуальную поддержку персонального менеджера по развитию от eBay, что поможет настроить проект;
  • комплексную программу обучения с профессиональной командой eBaу;
  • увеличенные лимиты для рекламных объявлений.
Основные критерии отбора: ассортимент от 100 уникальных SKU и желание развиваться.
 
Проекты с более узким ассортиментом получат от eBay пошаговый алгоритм выхода на платформу и 200 бесплатных листингов товаров для старта продаж.
 

Более 1200 предпринимателей уже подали заявку на участие в бесплатном акселераторе.