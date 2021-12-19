Укрпочта и eBay запустили совместную кампанию в поддержку украинского бизнеса

13:30 10 Декабрь Киев, Украина

Каждые 20 секунд на глобальной торговой платформе eBay продаются украинские товары малого бизнеса

11000+ предпринимателей уже открыли свои магазины на eBay. Но их может быть и больше.

Поэтому к высокому сезону Укрпочта и eBay запустили совместную с проектом Unlimit Ukraine Европейской Бизнес Ассоциации «Новые возможности для малого и среднего бизнеса от eBay».

Все предприниматели, которые зарегистрируются на платформе до конца года, смогут попасть на отбор в бесплатный акселератор и получить специальные условия:



Три месяца бесплатной подписки на eBay;

индивидуальную поддержку персонального менеджера по развитию от eBay, что поможет настроить проект;

комплексную программу обучения с профессиональной командой eBaу;

увеличенные лимиты для рекламных объявлений.

Основные критерии отбора: ассортимент от 100 уникальных SKU и желание развиваться.

Проекты с более узким ассортиментом получат от eBay пошаговый алгоритм выхода на платформу и 200 бесплатных листингов товаров для старта продаж.



Более 1200 предпринимателей уже подали заявку на участие в бесплатном акселераторе.