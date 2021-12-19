Укрпочта и eBay запустили совместную кампанию в поддержку украинского бизнеса

Каждые 20 секунд на глобальной торговой платформе eBay продаются украинские товары малого бизнеса.
11000+ предпринимателей уже открыли свои магазины на eBay. Но их может быть и больше.
Поэтому к высокому сезону Укрпочта и eBay запустили совместную с проектом Unlimit Ukraine Европейской Бизнес Ассоциации «Новые возможности для малого и среднего бизнеса от eBay».
Все предприниматели, которые зарегистрируются на платформе до конца года, смогут попасть на отбор в бесплатный акселератор и получить специальные условия:
Три месяца бесплатной подписки на eBay;
- индивидуальную поддержку персонального менеджера по развитию от eBay, что поможет настроить проект;
- комплексную программу обучения с профессиональной командой eBaу;
- увеличенные лимиты для рекламных объявлений.
Основные критерии отбора: ассортимент от 100 уникальных SKU и желание развиваться.
Проекты с более узким ассортиментом получат от eBay пошаговый алгоритм выхода на платформу и 200 бесплатных листингов товаров для старта продаж.
Более 1200 предпринимателей уже подали заявку на участие в бесплатном акселераторе.
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