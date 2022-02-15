«Укрпочта» будет доставлять отправления в Беларусь наземным транспортом

Поскольку с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, компания «Укрпочта» сообщает населению о том, что обмен почтовыми отправлениями с белорусской стороной будет продолжиться. Только теперь доставку посылок будут осуществлять наземным автотранспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Укрпочта» не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь [...] Также позволит «Белпочте» отправлять посылки украинским клиентам», - отметили в компании.

Там рассказывают, что каждый месяц из Украины в Беларусь отправляли до 10 тысяч посылок и писем и почти такое же количество отправлений поступала в Украину.

В компании также добавляют, что обеспечат транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным автотранспортом. В то же время, предупреждают о возможных изменениях в сроках доставки.

Напомним, что со среды (26 мая) с 00:00 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.