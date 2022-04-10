«Укроборонпром» заявил о повышении прибыли в 2020 году

Несмотря на кризис, многие украинские предприятия продолжают приносить прибыль. Пресс-служба компании «Укроборонпром» сообщает о повышении дохода компании за первые 3 квартала 2020 года.

Государственный концерн получил 24,6 млрд грн чистого дохода, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционная прибыль «Укроборонпрома» за 9 месяцев 2020 года выросла в 2,2 раза и составила 3,1 млрд грн, «благодаря увеличению производства и продаж бронетехники, высокоточного оружия и газотурбин».