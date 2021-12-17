«Укроборонпром» заработал за 6 месяцев свыше 14 миллиардов гривен

Коронакризис подкосил множество предприятий, но не смотря на это, «Укроборонпром» задекларировал немалую прибыль в первом полугодии 2020 года. Согласно информации предоставленной пресс-службой государственного концерна по итогам первых шести месяцев компания получила чистого дохода на 14,4 миллиарда гривен.

Также по итогам полугодия «Укроборонпром» получил 480 млн грн чистой прибыли, что на 7% больше показателей прошлого года. Рентабельность EBITDA увеличилась почти вдвое - до 14% в первом квартале 2020 по сравнению с 8% за этот же период 2019 года.

При этом в концерне отметили, что первый квартал для предприятий «Укроборонпрома» «был тяжелым».

«Длительное согласование ДОЗ, соответственно, первые заказы и авансы пошли на предприятия только в апреле, в конце первого квартала, что стало причиной катастрофической ситуации с оборотными средствами и создало негативное влияние на финансовую устойчивость предприятий. Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые «Укроборонпром» не имел влияния», - отметили в компании.