«Укрнафта» сократила объемы добычи в сравнении с 2020 годом

Пресс-служба «Укрнафты» в 2021 году сократила добычу нефти на 5,4%, а газа – на 10,5% по данным за февраль 2021 года. Согласно цифрам, объем добытой нефти составил в феврале 2021 года 112,5 тыс тонн, газа – 81,6 млн кубометров.

Как сообщает пресс-служба компании, среднесуточная добыча нефти и конденсата составила 4,02 тыс. тонн, газа – 2,91 млн кубометров. В компании отмечают, что по сравнению с предыдущим месяцем среднесуточная добыча нефти выросла на 0,8%, тогда как газа – сократилась на 1%.

По данным пресс-службы, несмотря на снижение производственных показателей «Укрнафта» выполнила производственный план по добыче нефти и газа в феврале.