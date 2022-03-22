«Укрнафта» продала 116,24 тысяч тонн нефти

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) реализовала нефть на торгах. ПАО «Укрнафта» представила данные, согласно которым цифра продажи - 116,24 тыс тонн.

По данным биржи, нефть была реализована по стартовой цене 10 388,93 грн/тонна (с НДС), что на 4,1% выше цены продажи на прошлых состоявшихся торгах (9 976,16 грн).

Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

В "Укрнафте" неоднократно обращали внимание на то, что действующее законодательство обязывает компанию ежемесячно выставлять на торги добытую нефть, при этом она лишена возможности самостоятельно устанавливать стартовую цену и определять даты аукционов, что входит в полномочия аукционного комитета.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.