«Укрметаллургпром» заявил о снижении производства стали

«Укрметаллургпром» опубликовало данные о производстве стали в Украине. Согласно цифрам, которые представило Объединение предприятий черной металлургии Украины, выработка упала на 5,3% за период январь-октябрь 2020 года.

По предварительным данным ОП «Укрметаллургпром», за 10 месяцев 2020 года металлургическими предприятиями Украины было выплавлено 17,02 миллиона тонн стали, что на 5,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ).

Производство чугуна в январе – октябре составило 16,88 миллиона тонн, что на 1,1% меньше, чем в АППГ, выпуск готовой металлопродукции снизился за 10 месяцев на 2,2% и составил 15,20 миллиона тонн.

Напомним, что за девять месяцев 2020 года в Украине было произведено:

чугуна – 15,17 миллиона тонн (-2% к АППГ);

стали – 15,33 миллиона тонн (-6,5% к АППГ);

готового проката – 13,71 миллиона тонн (-2,8% к АППГ).

По состоянию на 15 октября 2020 г., из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 16 из 21 доменных печей, 7 из 8 мартеновских печей, 12 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 15 из 17 машин непрерывного литья заготовки.

Итоги деятельности ГМК Украины за 10 месяцев 2020 года свидетельствуют о том, что в отрасли сохраняется сложная ситуация, вызванная кризисом на мировом рынке стали, усугубленном коронавирусной пандемией.