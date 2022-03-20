«Укргидроэнерго» получило 2 960,7 млн грн прибыли

Пресс-служба ЗАО «Укргидроэнерго» сообщает о доходах первых трех кварталов 2020 года. Согласно данным на сайте компании чистая прибыль предприятия составила 2 960,7 млн грн.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) общества за 9 месяцев 2020 года составил 9 528,9 млн грн, а чистый финансовый результат — 2 906,7 млн грн.

По итогам работы 9 месяцев 2020 года «Укргидроэнерго» уплатило в полном объеме свои обязательства в бюджеты всех уровней — 2 845,2 млн. грн, в том числе дивидендов на государственную часть акций — 966,8 млн. грн.

«Анализ финансовых показателей ЗАО «Укргидроэнерго» за последние годы подтверждает стабильное финансовое состояние и положительную динамику развития предприятия» — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВРУ утвердил стратегию развития «Укргидроэнерго» и поддержал необходимость развития балансирующих мощностей украинской гидроэнергетики. Также сообщалось, что в Кабинете министров всерьез обсуждают идею переподчинения «Укргидроэнерго» от Министерства энергетики напрямую правительству.