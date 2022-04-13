«Укргазбанк» продаст активы на аукционе OpenMarket повторно

ПАО акционерный банк «Укргазбанк» второй раз выставляет имущество и активы на аукционе OpenMarket. Финансовое учреждение готовы продать активов на 367 миллионов гривен.

По информации пресс-службы OpenMarket, среднее снижение стоимости активов составляет 25%. Лоты будут продавать по методу пошагового уменьшения начальной цены и последующего представления ценовых предложений.

Отмечается, что 85 повторных аукционов запланированы на 22 и 23 июля. Объекты будут проданы в 13 областях страны. Самым дорогим лотом являются нежилые помещения и здания в Харькове — 59,46 млн гривен.

Напомним, ранее в Госгеонадр сообщали, что уже выставлено на аукцион рекордное количество лотов — более 130.