«Укргазбанк» подлежит приватизации - НБУ

Фонд государственного имущества выставил «Укргазбанк» на приватизацию. Заключение сделки состоится после того, как Национальный банк Украины закончит работать над всей необходимой документацией.

Данную тему недавно для СМИ прокомментировал сам глава НБУ Кирилл Шевченко. Он указал, что банк скорее всего будут приватизировать частично.

«В настоящее время «Укргазбанк» работает с Международной финансовой корпорацией (МФК) и является государственным банком, наиболее близким к частичной приватизации», — говорится в сообщении чиновника.

Пока что все стороны оговаривают между собой технические аспекты вопроса о приватизации «Укргазбанка». Также глава НБУ уточнил, что аналогичная судьба вскоре может ожидать и активы «Ощадбанка».

Напомним, что ранее Фонд госимущества выставил на портале Prozorro объявление о продаже части помещений завода «Арсенал». В частности, тех, которые расположены в Печерском районе Киева — общей площадью более 5000 квадратных метров.

Речь идет о первом этаже производственных мастерских на 3,3 тысячи «квадратов» и подвальное помещение на более 1900 квадратов в одном из производственных корпусов завода на улице Московской, 8.