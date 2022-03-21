«Укрэнерго» провело аукцион не страхование

В системе электронных госзакупок ProZorro появилось сообщение о проведении аукциона на страховые услуги. Аукцион организовало предприятие "Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго". По данным стоимость услуг – 1,8 млн гривен.

Наименьшее ценовое предложение было у СК "Интерэкспрес"-332,9 тыс. грн. В связи с этим организатор торгов просит компанию до 29 октября обосновать аномально низкую цену. В ProZorro также отмечается, что в ответе на запрос участника организатор торгов отмечается: "Бюджет закупки в размере 1,8 млн грн без НДС предусмотрен для страхования 18 человек, в том числе четыре человека - работники НЭК "Укрэнерго" и 14 человек - члены семей работников НЭК "Укрэнерго".

В тендере также принимали участи СК "Нефтегазстрах" с предложением 333 тыс. грн, "Крона" - 630 тыс. грн. "Укрэнерго" объединяет восемь региональных электроэнергетических систем: Днепровскую, Донбасскую, Западную, Крымскую, Южную, Юго-Западную, Северную и Центральную. "Укрэнерго" эксплуатирует магистральные и межгосударственные линии электропередачи, а также осуществляет централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

НЭК является государственным предприятием, которое находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.