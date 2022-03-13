«Укрэнерго» должно почти 30 млрд гривен за зеленую электроэнергию

09:53 19 октября Киев, Украина

Согласно данным, которые предоставило ГМ «Государственный покупатель», по состоянию на 16 октября объем выплат по «зеленому тарифу» составляет чуть более 15 млрд грн. Также есть цифра в процентном соотношении – это чуть больше 36% уровня расчетов.

Между тем за сентябрь месяц уровень расчетов составил 43%, за август, июль и июнь – 100, 4 и 3,5% соответственно. В мае и апреле показатель составлял всего 5%, в марте – 47, в феврале и январе – по 100%.

Все недостающие средства на передачу электроэнергии ГМ «ГП» должно покрывать «Укрэнерго».

Ранее сообщалось о том, что «Гарантированный покупатель» в долгах – уже больше 30 млрд гривен. Данные по состоянию на 16.10.2020 г. показывают, что «Гарантированный покупатель» – единственный покупатель так называемой зеленой энергии – в долгах перед ВИЭ (производителями электроэнергии из возобновляемых источников), а также перед «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго». Цифры впечатляют – 23,1 млрд грн. и около 7 млрд грн.

Также стало известно о том, что облэнерго повышает тарифы на 25%.