Укрэксимбанк не смог продать имущество "Завода полупроводников"

Укрэксимбанк не смог продать имущество "Заводу полупроводника". Торги должны были проходить на площадке Open Market. И были отменены из-за отсутствия участников.
У учреждения есть проблемные кредиты в банке. Именно для погашения задолженности предприятие выставило на аукцион имущество, которое находится в г. Кропивницкий.
Из предложенного были: земельный участок, нежилые помещения и акции предприятия. Это имущество планировалось продать по общей сумме более 10 миллиардов (10,7 млрд) гривен. Ведь именно такой долг у завода.
Также известно, что ранее "Укрэксимбанк" продавал имущество "Заводу полупроводников", расположенное в Запорожье общей стоимостью полмиллиарда (491,1 млн) грн. Аукцион не удалось провести с первого раза. В дальнейшем стоимость продукции снизили почти до 330 миллионов (328,9 млн) грн. Имущество было выкуплено ООО «Промактив Групп» и ООО «Металлоресурс».
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Также известно, что ранее "Укрэксимбанк" продавал имущество "Заводу полупроводников", расположенное в Запорожье общей стоимостью полмиллиарда (491,1 млн) грн. Аукцион не удалось провести с первого раза. В дальнейшем стоимость продукции снизили почти до 330 миллионов (328,9 млн) грн. Имущество было выкуплено ООО «Промактив Групп» и ООО «Металлоресурс».
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