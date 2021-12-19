«Укравтодор» отремонтирует дорогу на границе с РФ

11:48 16 Ноябрь Киев, Украина

Победителем торгов стал турецкий строительный подрядчик ООО " Онур Конструкцион Интернешнл". Он должен провести капитальный ремонт по трассе Т-13-02, которая проходит Контрольно-пропускной пункт « Танюшевка » – Старобельск – Бахмут. Стоимость работ будет составлять 1,53 миллиарда гривен.

Отмечается, что цена строительных работ на аукционе снизилась лишь на 3% от стартовой. Однако в это же время реальная рыночная стоимость намного ниже заявленной победителем торгов.

К примеру, малозернистый и крупнозернистый асфальт типа А марки 1 на битумах БНД заказан по 3645 и 3612 гривен за тонну. Только в мониторинге самого Укравтодора эта стоимость не должна превышать 3132 гривны.

То же касается и щебеночно-мастической смеси. Цена, которую предлагает « Онур », составляет 4333 гривны за тонну, в то время в мониторинге « Укравтодора » для Луганской области она указана менее 4 тысяч за тонну.