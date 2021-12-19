«Укравтодор» отремонтирует дорогу на границе с РФ

Победителем торгов стал турецкий строительный подрядчик ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". Он должен провести капитальный ремонт по трассе Т-13-02, которая проходит Контрольно-пропускной пункт «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут. Стоимость работ будет составлять 1,53 миллиарда гривен.
Отмечается, что цена строительных работ на аукционе снизилась лишь на 3% от стартовой. Однако в это же время реальная рыночная стоимость намного ниже заявленной победителем торгов.
К примеру, малозернистый и крупнозернистый асфальт типа А марки 1 на битумах БНД заказан по 3645 и 3612 гривен за тонну. Только в мониторинге самого Укравтодора эта стоимость не должна превышать 3132 гривны.
То же касается и щебеночно-мастической смеси. Цена, которую предлагает «Онур», составляет 4333 гривны за тонну, в то время в мониторинге «Укравтодора» для Луганской области она указана менее 4 тысяч за тонну.
В результате прокуратура и полиция завели уголовное дело. Предполагается, что сотрудники САД Луганщины с целью получить откат в размере 10% благодаря заключенным договорам совершили незаконное соглашение с руководством «Автомагистраль-Юг», «Ростдорстрой» и «Онур Конструкцион Интернешнл». Согласно версии правоохранителей, предварительно сговорившись, компании исключили конкуренцию, не дав таким образом принять честное участие в торгах другим предприятиям.
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