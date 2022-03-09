Украинскую IT-компанию купили за несколько миллионов долларов

Украинская IT-компания Archer Software объявила о соглашении с американской компанией Cprime. Об этом сообщается на сайте компании. Сумма сделки не разглашается, но как уточняет издание Ain, «по оценкам экспертов, 100% компанию могли оценить в 5-8 млн долларов».

Но цифра может варьироваться в обе стороны, исходя из внутренней ситуации в бизнесе под влиянием COVID и согласованных сторонами условий соглашения, - говорится в сообщении.

Cprime - это американская компания, которая с 2014 года входит в группу Alten Group, которая занимается IT-разработкой, сетевыми технологиями и IT-консультациями, а совокупный штат ее компаний - 37200 сотрудников, при обороте в 2,6 млрд евро.

Ранее сообщалось, что в Украине реализуют IT-проект на $ 1 млрд. В Херсонской области дата-центр мощностью до 500 МВт для хранения, обработки данных и 3D-рендеринга.