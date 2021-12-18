Украинскую экономику спасает большой бизнес

Большой бизнес продолжает спасать экономику страны. Налоговые поступления – кит, на котором держится система, позволяет экономике функционировать несмотря на резкие ограничения в связи с пандемией. В 2020 году план по наполнению бюджета налогами был выполнен.

На территории государства пока насчитывается 1600 крупных налогоплательщиков. Таковы компании, которые платят ежегодно более 1,5 миллиона евро. Крупнейшим налогоплательщиком в Украине признан "Нафтогаз". Газовый монополист в 2020 году уплатил в бюджет 101,9 миллиарда гривен.

Предприятия "Метинвеста" перечислили в прошлом году в бюджеты 4,7 миллиарда гривен подоходного налога. В 2020 году бюджеты всех уровней получили 113 миллионов гривен. Кривой Рог получил 78 миллионов гривен.

Ранее ASPI news сообщало, что платформа Опендатабот сообщила сумму уплаченных ФОПами налогов в 2020 году. За год ФОПы заработали для страны 27,6 миллиардов. Это на 10% больше, чем в 2019 году.