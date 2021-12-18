Украинское правительство поддержит бизнес

13:53 24 Июль Киев, Украина

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что правительство страны готово поддерживать бизнес. При этом речь идет и об отечественном, и об иностранном бизнесе – главное поддержать экономику страны. Об этом заявил Председатель ВР Дмитрий Разумков во время церемонии закладки капсулы по случаю старта строительства нового производства ООО «Костал Украина» в поселке Дударкив (Бориспольский район, Киевская область), сообщает пресс служба парламента.

Разумков отметил, что приоритеты национальной экономики в период пандемии стали действительно ключевыми для Украины и многих стран мира. Спикер напомнил, что в феврале этого года во время региональной поездки в Киевскую область он посещал завод «Костал Украина» в Переяславе.

«Тогда вы говорили о желании и возможности привлечения инвестиций в Украину для строительства второго завода. И сегодня я рад быть гостем на этом важном для области западе», - отметил Председатель ВР.

Он подчеркнул, что борьба за инвестора - это один из важных вопросов, что сегодня будет стоять перед различными органами государственной власти. «Это возможность создания рабочих мест и развития экономики. И Верховная Рада уже сегодня принимает законы о поддержке бизнеса и создания дополнительных условий, которые помогут привлекать международные и внутренние инвестиции», - отметил председатель парламента.

Разумков подчеркнул, что 39 млн евро и 900 новых рабочих мест - это очень серьезный шаг, особенно в условиях кризиса и борьбы с пандемией. «Надеюсь, что это будут партнерские отношения, с одной стороны помогут Киевской области, а с другой - инвестор будет видеть поддержку от КОДА. Парламент же всегда готов помогать «белом», «чистом» бизнеса - как украинскому, так и иностранному - который будет помогать развиваться Украины», - отметил председатель ВР.

2006 года компания «Костал Украина» открыла свой первый завод по производству автомобильной электроники и комплектующих в городе Переяслав Киевской области. В связи с необходимостью расширения производства, ООО «Костал Украина» начинает строительство нового завода по изготовлению мехатронных изделий. Завод должен заработать в апреле 2021 года.