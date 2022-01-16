Украинским производителям фруктов откроются 28 стран мира

Украинская компания USPA FRUIT привлечет к сотрудничеству более 30 новых производителей фруктов и ягод со всей территории Украины, а их продукция будет поставляться на рынки 28 стран мира!
В целях увеличения объемов производства фруктов и ягод экспортного качества и увеличения объемов их экспорта, при поддержке Программы USAID АГРО, USPA FRUIT реализует собственный агроконсалтинговый проект, в рамках которого опытные агроконсультанты USPA FRUIT помогут производителям-партнерам повысить качество выращиваемой продукции с целью увеличения возможностей для экспорта.
Агроконсультанты USPA FRUIT обеспечивают корректировку или разработку технологической карты выращивания яблок, черешни и голубики, контролируют соблюдение рекомендаций по выращиванию, консультируют персонал производителя относительно правильности и своевременности осуществления технологических операций для достижения экспортного качества урожая, а также подготовки к хранению с гарантированной их продажей на полках мировых супермаркетов.
Присоединиться к участию в агроконсалтинговом проекте USPA FRUIT и поставлять свою продукцию на экспорт может любой производитель яблок, черешни и голубики на территории Украины, готовый соблюдать рекомендации консультантов и экспортные сорта фруктов и ягод.
Проект действует в течение 2-х сезонов выращивания и стремится обеспечить увеличение объемов производства продукции устойчивого экспортного качества и повышение осведомленности производителей в применении технологических решений для улучшения качества продукции. USPA FRUIT приглашает производителей присоединиться к проекту и гарантировать экспорт продукции!
В целях увеличения объемов производства фруктов и ягод экспортного качества и увеличения объемов их экспорта, при поддержке Программы USAID АГРО, USPA FRUIT реализует собственный агроконсалтинговый проект, в рамках которого опытные агроконсультанты USPA FRUIT помогут производителям-партнерам повысить качество выращиваемой продукции с целью увеличения возможностей для экспорта.
Агроконсультанты USPA FRUIT обеспечивают корректировку или разработку технологической карты выращивания яблок, черешни и голубики, контролируют соблюдение рекомендаций по выращиванию, консультируют персонал производителя относительно правильности и своевременности осуществления технологических операций для достижения экспортного качества урожая, а также подготовки к хранению с гарантированной их продажей на полках мировых супермаркетов.
Присоединиться к участию в агроконсалтинговом проекте USPA FRUIT и поставлять свою продукцию на экспорт может любой производитель яблок, черешни и голубики на территории Украины, готовый соблюдать рекомендации консультантов и экспортные сорта фруктов и ягод.
Проект действует в течение 2-х сезонов выращивания и стремится обеспечить увеличение объемов производства продукции устойчивого экспортного качества и повышение осведомленности производителей в применении технологических решений для улучшения качества продукции. USPA FRUIT приглашает производителей присоединиться к проекту и гарантировать экспорт продукции!
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