Украинский стартап выпустит африканскую коллекцию NFT-марок

09:05 21 Январь Киев, Украина





В коллекцию входят три марки NFT, на которых изображены традиционные африканские маски. К примеру, маску Zamble использует народ гуро в семейных ритуалах. Эта маска олицетворяет фантастическое животное, сочетающее антилопу и леопарда.



Также в коллекции будет одна историческая марка "Слон", которая будет доступна в трех номиналах. Она была первой почтовой маркой Кот- Украинский стартап STAMPSDAQ выпустит африканскую коллекцию NFT-марок вместе с почтой Кот-д'Ивуара в западной Африке.В коллекцию входят три марки NFT, на которых изображены традиционные африканские маски. К примеру, маску Zamble использует народ гуро в семейных ритуалах. Эта маска олицетворяет фантастическое животное, сочетающее антилопу и леопарда.Также в коллекции будет одна историческая марка "Слон", которая будет доступна в трех номиналах. Она была первой почтовой маркой Кот-

д'Ивуара как независимой страны.

Коллекция выйдет 1 февраля на торговой площадке STAMPSDAQ, где при покупке нужно авторизироваться с помощью криптокошелька.



Там можно будет приобрести NFT-марки, как распространенные, так и более редкие. В частности, «обычных» будет 10 тысяч штук, редких – тысяча, суперредких – 100, ультра редких – 10 и одна уникальная, говорят в пресс-службе стартапа.



Там также добавляют, что STAMPSDAQ работает на блокчейне Polygon и гарантирует высокий уровень безопасности цифровых активов.



STAMPSDAQ – украинско-эстонский стартап, работающий над созданием блокчейн системы цифровой филателии и искусства. На их торговой площадке можно купить, продать и обменять авторизованные почтовые марки и произведения искусства посредством цифровых активов NFT.



В конце мая 2021 стало известно, что почта Австрии выпустит почтовые марки, привязанные к токенам. Их используют для обозначения физических почтовых отправлений, в то же время каждая марка хранится на блокчейне и может являться частью цифровой филателистической коллекции.