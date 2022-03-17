Украинский стартап собрал инвестиций на полмиллиона долларов

Украинские стартапы пользуются популярностью у иностранных инвесторов! Подтверждением этой истины стало привлечение 500 тысяч долларов проектом SpaceTech-стартап Promin Aerospace. Цель украинского стратапа – постройка самой маленькой орбитальной ракеты. Со временем стартап также планирует выйти на рынок двигателей для сверхлегких ракет.
Инновация компании ― уникальный двигатель, который во время полета сжигает твердый топливный стержень, служащий корпусом ракеты. Равномерная пульсация двигателя позволяет выстраивать точную траекторию полета. Двигатель создается при помощи аддитивных технологий, а вес ракеты при этом составит от 100 до 500 кг. Разработкой занимается своя команда инженеров с привлечением экспертов из главных технических ВУЗов Украины.
По словам разработчиков, технология Promin Aerospace в десятки раз дешевле всех представленных на рынке альтернатив. Запуск на суборбиту и орбиту обойдется в сумму до $200 тысяч. Ключевыми заказчиками могут стать международные корпорации, для которых Promin Aerospace будет выводить на орбиту телекоммуникационные спутники, спутники съёмки поверхности Земли и т.д.
Кроме того, двигатель представляет интерес и для исследователей ― он снизит нагрузку на бюджет научных институтов, которым необходимо запускать спутники для подтверждения экспериментальных гипотез. Первый коммерческий запуск Promin Aerospace планируется через 1,5 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии