Украинский стартап Headway попал в топ-3 образовательных приложения в США

18:07 30 Декабрь Киев, Украина





Headway также попал в пятерку образовательных приложений App Store, имеющих самый большой доход.



В Headway говорят, что их приложение загрузило более 9 млн яеловек из 140 стран мира. Ежемесячно приложение скачивают около 300-500 тыс. Украинский стартап Headway, в котором собраны сжатые конспекты нон-фикшн* книг, вошел в топ-3 самых популярных образовательных приложений App Store среди пользователей в США Headway также попал в пятерку образовательных приложений App Store, имеющих самый большой доход.В Headway говорят, что их приложение загрузило более 9 млн яеловек из 140 стран мира. Ежемесячно приложение скачивают около 300-500 тыс.

человек из разных стран.

Headway – это украинский образовательный стартап, запущенный в 2019 году. В нем собрано около тысячи коротких конспектов из нон-фикшн книг, а также более 13 тысяч карт с инсайтами из этих произведений.



*Нон-фикшн – термин, обозначающий все произведения нехудожественной, прикладной литературы. Произведения категории нон-фикшн основаны не на вымысле, а на фактах.