Украинский «Сентравис» поставит компании Akrapovič трубы для выхлопных систем

Украинское предприятие Сентравис Продакшн Юкрейн (Centravis) занимается производством бесшовных нержавеющих труб, которые используются в машиностроении, нефтегазовой и авиастроительной промышленности, энергетике. Как сообщили на сайте этой компании, компания «Сентравис», один из крупнейших в Европе поставщиков нержавеющих труб, выиграла контракт на поставку более 3,3 тыс. м бесшовных труб из нержавеющей стали для выхлопных систем премиум-класса словенской компании Akrapovič.

«Это важная веха для автомобильного бизнеса, и мы надеемся увидеть больше аналогичных возможностей на рынке, где Centravis имеет все возможности для поддержки своего развития», – прокомментировал Марчин Бозек, менеджер по продажам «Сентравис».

Akrapovič – производитель выхлопных систем премиум-класса для мотоциклов и высокопроизводительных автомобилей. Компания продает свою продукцию более чем в восьмидесяти странах.

Как сообщал GMK Center, в состав которого входит компания, ранее «Сентравис» уже получал заказ от немецкой компании PMI на изготовление выпускных систем для производителя выхлопных систем класса «премиум» для мотоциклов и высокопроизводительных автомобилей в ЕС – Akrapovic.

По итогам 2020 года, «Сентравис» сократил производство бесшовных труб из нержавеющей стали на 9,3%, до 19,5 тыс. т, по сравнению с предыдущим годом. За год объем продаж компании составил 19,8 тыс. т.

Предприятие производит более 1000 типоразмеров труб из более чем 100 видов коррозионностойких и жаропрочных марок стали. Среди клиентов компании – Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen.