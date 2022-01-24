Украинский Медиа Холдинг отдали в управление убыточной компании

По итогам проведенного Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) конкурса на право управления активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ) в победители вышло ООО "1+1 Интернет". Такую новость опубликовали 11 сентября на сайте АРМА.

"Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в Государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно. Зато предложения других участников были в несколько раз меньше", - говорится в сообщении.

В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет". Кроме того, в данном случае управляющему необходимо также согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов.

Из протокола заседания комитета АРМА следует, что "1+1 Интернет" убыточное предприятие с огромной кредиторской задолженностью и не может обеспечить выплаты в бюджет.

В УМХ считают решение АРМА по результатам конкурса незаконным и будут его обжаловать в установленном законом порядке.

Напомним, одно из условий конкурса - наличие у компании согласия собственника на управление активами. Согласно протоколу конкурсной комиссии, опубликованному на официальном сайте АРМА, компания, которую признали победителем, такого согласия не имела. Более того, как сообщили представители акционера УМХ, за согласием никто из "1+1 Интернет" не обращался.