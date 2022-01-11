Украинский гарант продовольственной безопасности имеет 197 млн убытка

11:58 30 Апрель Киев, Украина

Акционерное общество "Аграрный Фонд", которое создавалось Кабмином как гарант продовольственной безопасности Украины, находится в убыточном состоянии. Основной задачей "Агрофонда" является формирование запасов зерна, поддержка отечественных сельхозпроизводителей и влияние на ситуацию на аграрном рынке.

Но какая продовольственная безопасность ждет Украину при убыточном гаранте?

По итогам 2020 акционерное общество "Аграрный Фонд" получило чистый убыток в размере 197 млн грн. Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей годового финансового плана компании.

По результатам 2019 общество получило чистый убыток на сумму 3,9 млрд грн, а в 2018 году ущерб составил 27,6 млн грн. В прошлом году чистый доход от реализации сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках составил 2,2 млрд грн против запланированных 5,5 млрд грн. То есть выполнение финплана составляет 39,9%. Общая сумма задолженности АО "Аграрный Фонд" перед различными партнерами составляет 156,5 млн грн.

Как сообщили в АО, убыток за прошлый год обусловлен отрицательным финансовым результатом, сложившимся за I квартал 2020 года на сумму 206,7 млн грн. Соответствующие задолженности привели к дефициту оборотных средств, что негативно повлияло на коммерческую активность "Агрофонда".

Средняя численность работников в 2020 году составила 218 человек. Средняя заработная плата руководителя составляла 198,5 тыс грн, из которых должностной оклад - 173,4 тыс грн.

С мая 2020 года акционерным обществом руководит и.о. председателя правления Богдан Банчук.