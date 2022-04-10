Украинский бюджет получил от бизнесменов Херсонщины свыше 1 млрд гривен налога

Пресс-служба ГНС в Херсонской области опубликовала отчет об оплате налогов в регионе. Согласно сводке украинскими бизнесменами Херсонщины было уплачено свыше 1,08 млрд гривен. Деньги за налог на добавленную стоимость перечислены в украинский госбюджет.

Нынешние показатели поступлений налога на добавленную стоимость превысили прошлогодние на 343 500 000 гривен и занимают второе место из крупнейших долей среди поступлений налогов и сборов в Государственный бюджет.

Обеспечить стабильное поступление НДС удалось благодаря эффективному администрированию налога на добавленную стоимость, качественной аналитической работе в сфере предупреждения и разрушения схем минимизации.

Стоит также добавить, что введение новаций в сфере администрирования НДС уменьшает возможности для манипуляций с этим налогом и делает процесс возмещения более прозрачным и автоматическим.