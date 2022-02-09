Украинский бизнес ждет курс в 29 гривен

09:56 23 Сентябрь Киев, Украина

Европейская бизнес-ассоциация провела прогноз работы бизнеса. В рамках исследования Global Outlook провели анализ многих факторов и сфер работы. В частности, мировой бизнес планирует провести 2021 год с долларовым курсом в 29 гривен.

Кроме того, бизнес требует проведения судебной реформы. На втором месте - борьба с коррупцией. На третьем - необходимость стабильности в политической плоскости и хорошее управление.

60% опрошенных представителей компаний имеют положительные ожидания относительно роста бизнеса в следующем году. В прошлом году таких было 77%, 2018 - 75%.

В течение осени курс валют будет в коридоре 27-29 грн / долл. Ситуация будет зависеть от развертывания 2-й волны пандемии и внедрение жесткого карантина, рассказал экономист Алексей Кущ.

По его словам, сегодня на обесценение гривны влияет бюджетный фактор.