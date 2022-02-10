Украинский бизнес привлекут к госприватизации

13:44 21 Сентябрь Киев, Украина

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и Торгово-промышленная палата Украины заключили Меморандум о сотрудничестве, с целью привлечения инвестиций в экономику Украины, сообщает пресс-служба ФГИУ.

«Фонд госимущества и его региональные отделения давно эффективно сотрудничают с системой ТПП Украины. Теперь, когда среди общих задач есть и реализация государственной приватизационной политики, наше взаимодействие должно быть еще более предметно, еще теснее», - заявил Глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко во время подписания Меморандума.

Он также отметил, что Фонд ждет от бизнеса инициативности относительно тех объектов, которые бизнес хотел бы приватизировать. При этом председатель Фонда госимущества акцентировал внимание на важности государственного ответственного подхода.

В соответствии с заключенным Меморандума, стороны договорились, в частности, о совместной работе по маркетированию объектов приватизации, что позволит привлечь компетентных инвесторов, для преобразования неработающих активов на работающие и для создания новых высокотехнологичных рабочих мест.