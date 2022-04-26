Украинский бизнес предложил свою схему работы

Кабинет Министров и Верховная Рада получили от Совета Бизнеса Украины предложение по борьбе с коронакризисом и эпидемией. В условиях и предложениях разработана схема, позволяющая бизнесу понести минимальный убытки от происходящего.
Представители бизнеса призывают Кабинет Министров и Парламент рассмотреть и учесть предоставленные предложения, специалисты УРБ готовы принять участие в обсуждении указанных мер и предоставить помощь в их реализации.
Об этом говорится в сообщении совета.
Представители бизнеса призывают Кабинет Министров и парламент рассмотреть и учесть предоставленные предложения, специалисты УСБ готовы принять участие в обсуждении указанных мер и предоставить помощь в их реализации.
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