Украинский бизнес предложил свою схему работы

Кабинет Министров и Верховная Рада получили от Совета Бизнеса Украины предложение по борьбе с коронакризисом и эпидемией. В условиях и предложениях разработана схема, позволяющая бизнесу понести минимальный убытки от происходящего.

Представители бизнеса призывают Кабинет Министров и Парламент рассмотреть и учесть предоставленные предложения, специалисты УРБ готовы принять участие в обсуждении указанных мер и предоставить помощь в их реализации.

Об этом говорится в сообщении совета.

«Представители Украинского Совета Бизнеса и эксперты аналитических центров, с учетом мнений ведущих специалистов-практиков по медицинским вопросам, проанализировали ситуацию, которая сложилась с распространением эпидемии в Украине, и отмечают, что «карантин выходного дня» не поможет справиться со значительным ростом активных случаев. В настоящее время наблюдается такой уровень роста количества больных, который за 3-4 недели приведет к перегрузке больниц и невозможности обеспечить новых больных всем необходимым», — отметили в совете.



Представители бизнеса призывают Кабинет Министров и парламент рассмотреть и учесть предоставленные предложения, специалисты УСБ готовы принять участие в обсуждении указанных мер и предоставить помощь в их реализации.