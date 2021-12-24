Украинский бизнес поднимет зарплаты - НБУ

Данные национального банка Украины за первые три месяца 2021 года свидетельствуют о намеренье украинских компаний поднять зарплату сотрудникам. Прогноз, составленный регулятором говорит о том, что свыше 62% украинских бизнесменов планируют повышение выплат. Еще 35% обещают сохранить зарплаты на том же уровне, 2% - снизить выплаты своим работникам.

В сообщении указывается, что повышение ожиданий по росту зарплат наблюдается третий квартал подряд. Баланс ответов составляет 60,6% (в IV квартале 2020 - 58,9%).

В то же время шестой квартал подряд респонденты прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - "минус" 1,9% (в IV квартале 2020 - "минус" 9,9%).