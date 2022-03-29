Украинский бизнес не может выйти из кризиса

Украинский бизнес все еще не вышел с кризиса. Об этом свидетельствуют данные различных рейтингов и уровень деловой активности предприятий.

После нескольких месяцев положительной динамики настроения украинского бизнеса снова ухудшились. В октябре индекс деловой активности снизился с 49,4 до 47,8 пункта. Значение ниже 50 означает, что преобладают пессимистические настроения.

Бизнес ожидает уменьшения количества работников на своих предприятиях, больше всего - в сфере строительства. Об этом сообщил Национальный банк, который рассчитывает индекс на основе опросов предприятий.

Одним из главных негативных факторов для бизнеса называют рост заболеваемости COVID-19. Поэтому свои оценки существенно ухудшили предприятия сферы услуг и строительства. В других секторах ситуация немного лучше. Например, промышленность, несмотря на снижение объемов производства, ожидает роста экспортных заказов. Хотя и в этой сфере общие оценки ниже равновесного уровня.

Единственный сектор, где преобладает оптимизм - торговля.

Напомним, во время жесткого карантина треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов. Чтобы достичь предыдущих темпов развития, 38% предпринимателей понадобится один год, 25% - два и более лет.