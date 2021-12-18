Украинский бизнес нашел причину в остановке развития

11:17 11 Август Киев, Украина

Бизнес в Украине обозначил факты, которые мешают развитию. Основным фактором стал низкий потребительский спрос. Такая ситуация на рынке сложилась впервые за последние 10 лет – об этом свидетельствуют 45% опрошенных в рамках исследования НБУ «Деловые ожидания предприятий Украины за II квартал 2020».

При этом фактор дорогого сырья и материалов, который долгое время был барьером номер один, стал лишь четвертым по значению - 30% ответов.

Факторами 2 и 3 во II квартале 2020-го бизнес назвал нехватку оборотных средств (33,9% ответов) и слишком высокие цены на энергоносители (31,3%).

Последний ответ выглядит несколько странно - именно в этот период на европейском рынке нефти и газа сложились минимальные цены на фоне сокращения глобального спроса. Вполне вероятно, что высокие цены на энергоносители в Украине сложились за монопольное положение поставщиков. Таким образом, можно держать цены на природный газ и моторное топливо на высоком уровне, независимо от ценовых колебаний на внешних площадках.