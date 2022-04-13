Украинский бизнес хочет торговое соглашение с ЕС

Опрос украинского бизнеса, проведенный Ukrainian Business & Trade Association по заказу правительства, показал, что большинство украинских компаний заинтересованы в пересмотре торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС. Как сообщает “Европейская правда”, об этом во время конференции “Торговые войны: искусство защиты” заявил директор брюссельского офиса Ukrainian Business & Trade Association Назар Бобицкий.

“Более 65% опрошенных украинских компаний заинтересованы в пересмотре условий торговли с ЕС. При этом бизнес интересуется пересмотром как с наступательной целью — ради улучшения доступа на европейский рынок, так и с защитной — ради защиты от недобросовестной конкуренции”, — заявил он.

По словам Назара Бобицкого, кроме отмены тарифных квот, бизнес интересуется вопросами равной конкуренции в сфере торговых перевозок между украинскими и европейскими перевозчиками.