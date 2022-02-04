Украинский бизнес берет деньги в «Ощадбанке»

Малый и средний бизнес в Украине охотно берет кредиты в государственной структуре «Ощадбанк». Около 80% всех одолженных банком средств идет именно на подписание договоров с бизнес-клиентами.

С начала года государственный «Ощадбанк» прокредитовал клиентов ММСБ на сумму 2,2 млрд гривен: больше всего займов банк выдал аграриям, а также предпринимателям, задействованным в сфере торговли, строительства и транспорта, передает Banker.ua со ссылкой на данные пресс-службы финучреждения.

За все время работы с микро-, малым и средним бизнесом «Ощад» одолжил предпринимателям более 6,5 млрд гривен: лишь в январе-апреле клиенты МСБ получили займов на сумму 2,2 млрд гривен. Так, с начала текущего года «Ощадбанк» выдал малому и среднему бизнесу 1305 кредитов: наибольшее число займов было предоставлено аграриям, транспортникам, а также предпринимателям, задействованным в сфере торговли и строительства.

Как правило, бизнес-клиенты «Ощада» одалживают средства на пополнение оборотных средств: доля таких договоров, подписанных с МСБ, составляет 80%.

В банке напоминают, что финучреждение является участником программы кредитования по госгарантиям на портфельной основе и одним из лидеров проекта «5-7-9%».