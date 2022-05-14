Украинский автопром с начала 2021 года собрал 5247 ед. автотранспортных средств

Подводя итоги первой половины 2021 года, наблюдаем значительный рост Укравтопрома. Так, по подсчетам на конец июля этого года было собрано более 5 тыс. ед. транспортных средств, что в 2,5 раза больше, чем показатели прошлого года.
С конвейера в прошлом месяце сошли 704 единицы автотранспортных средств, тогда как годом ранее было выпущено всего 236 единиц, информирует "Укравтопром".
Но объем автопроизводства сократился на 6% относительно июня, в котором собрали 748 ед. транспортных средств.
Легковушек в июле текущего года произвели 617 ед., это в 3,6 раза больше, чем в 2020-м. Но относительно июня зафиксировано падение на 11%.
Производство автобусов – 85 ед. Это на 42% больше, чем в июле прошлого года. По сравнению с июнем выпуск автобусов увеличился на 57%.
В отчете за июль по коммерческим автомобилям, как и в июне, заявлено всего 2 авто без учета "АвтоКрАЗа". Это половина от результата июля 2020 года.
Так, за 7 месяцев с начала 2021 года было собрано 5247 ед. автотранспортных средств, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Из них:
С конвейера в прошлом месяце сошли 704 единицы автотранспортных средств, тогда как годом ранее было выпущено всего 236 единиц, информирует "Укравтопром".
Но объем автопроизводства сократился на 6% относительно июня, в котором собрали 748 ед. транспортных средств.
Легковушек в июле текущего года произвели 617 ед., это в 3,6 раза больше, чем в 2020-м. Но относительно июня зафиксировано падение на 11%.
Производство автобусов – 85 ед. Это на 42% больше, чем в июле прошлого года. По сравнению с июнем выпуск автобусов увеличился на 57%.
В отчете за июль по коммерческим автомобилям, как и в июне, заявлено всего 2 авто без учета "АвтоКрАЗа". Это половина от результата июля 2020 года.
Так, за 7 месяцев с начала 2021 года было собрано 5247 ед. автотранспортных средств, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Из них:
• легковые – 4847 шт. (+172%);
• автобусы – 381 шт. (+23%);
• коммерческие – 19 шт. (-32%).
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