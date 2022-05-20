Украинский monobank стоит более $1 млрд

Простой, быстрый и удобный сервис обслуживания предоставляет monobank Украины, тем самым становится самым успешным банком за последние три года.
Стоимость мобильного monobank выросла до более чем $1 млрд. Теперь его не сможет купить ни один украинский банк, тем более, что monobank и не продается. Об этом написал сооснователь финучреждения Олег Гороховский.
"Украинский monobank уже стоит более $1 млрд и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года ("единорог" – это успешная частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше, – ред.)… При такой оценке ни один украинский банк уже технически не может нас купить. Эта "конфетка" по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов", – заявил он.
Главной особенностью monobank Гороховский назвал ориентацию на клиента, что определяет для него значительные преимущества перед классическими банками или так называемым "антиквариатом". Он сравнил свой продукт с необанками США, Южной Кореи, Великобритании, каждый из которых стоит несколько десятков миллиардов или "больше всей банковской системы Украины вместе взятой".
"Они сделали простой и удобный сервис для миллионов обычных людей, и это делает их современными, за это их выбирают клиенты. Когда все сделано просто – это ценят все", – пишет Гороховский.
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