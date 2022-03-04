Украинские танкостроители получили заказ почти на 1,5 млрд гривен

06:15 04 Июнь Киев, Украина

Как известно, в начале этого года Украинские танкостроители получили очень крупный заказ от Пакистана. В результате участия в международной выставке вооружений IDEX-2021, ГК Укрспецэкспорт подписал контракт на сумму 85,6 млн долларов. И вот, как сообщила пресс-служба предприятия, харьковский Завод имени В. А. Малышева приступает к выполнению заказа на ремонт танков Т-80УД.

"На данный момент пройдены все подготовительные этапы и юридические процедуры. По условиям контракта завод получает значительное авансирование, которое дает возможность выйти на стабильный уровень работы, своевременно выполнять все социальные обязательства перед работниками предприятия, в дальнейшем получить прибыль и частично снизить долговую нагрузку", – говорится в сообщении.

По словам гендиректора Василия Крыласа, благодаря новому контракту предприятие получает портфель заказов почти на 1,5 млрд гривен. Вместе с другими заказами это дает возможность выйти из кризисного состояния и стабильно работать. Кроме того, подчеркнул руководитель, есть и другие заказы от Пакистана на этот год, которые могут вырасти до 140 млн долларов.

Также на предприятии надеются на заказ танков Оплот. В мае в Украину приезжал главнокомандующий армии Пакистана, генерал Камар Джавед Баджва. 20 мая он посетил Харьковщину, где на одном из военных полигонов ему презентовали современные образцы вооружения и военной техники. Командующего больше всего поразили возможности танка Оплот и комплекса Скиф.

"Для нас этот визит имеет большое значение. Ведь заказ именно Оплотов даст возможность равномерно загрузить работой все цеха нашего предприятия. Поэтому надеемся, что хорошие впечатления от нашей боевой машины воплотятся в новые контракты", – отметил Крылас.

Ранее Укроборонпром в ОАЭ подписал соглашений на $1 млрд. Украинский оборонный концерн намерен развивать передовые технологии с помощью компании EDGE Group.