Украинские танкостроители получили заказ почти на 1,5 млрд гривен

Как известно, в начале этого года Украинские танкостроители получили очень крупный заказ от Пакистана. В результате участия в международной выставке вооружений IDEX-2021, ГК Укрспецэкспорт подписал контракт на сумму 85,6 млн долларов. И вот, как сообщила пресс-служба предприятия, харьковский Завод имени В. А. Малышева приступает к выполнению заказа на ремонт танков Т-80УД.
По словам гендиректора Василия Крыласа, благодаря новому контракту предприятие получает портфель заказов почти на 1,5 млрд гривен. Вместе с другими заказами это дает возможность выйти из кризисного состояния и стабильно работать. Кроме того, подчеркнул руководитель, есть и другие заказы от Пакистана на этот год, которые могут вырасти до 140 млн долларов.
Также на предприятии надеются на заказ танков Оплот. В мае в Украину приезжал главнокомандующий армии Пакистана, генерал Камар Джавед Баджва. 20 мая он посетил Харьковщину, где на одном из военных полигонов ему презентовали современные образцы вооружения и военной техники. Командующего больше всего поразили возможности танка Оплот и комплекса Скиф.
Ранее Укроборонпром в ОАЭ подписал соглашений на $1 млрд. Украинский оборонный концерн намерен развивать передовые технологии с помощью компании EDGE Group.
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