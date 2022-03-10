Украинские сухофрукты на рынке экспорта

Плодово-ягодная продукция набирает оборотов развития в аграрном секторе Украины. Эксперты отмечают, что сушеная продукция пользуется спросом в реализации и изготовлении, а в прошлом году экспорт сухофруктов достиг своего рекордного показателя.

Только за первые 2 месяца нового сезона (июнь-июль) украинские экспортеры поставили за границу около 0,4 тыс. тонн сушеных фруктов на сумму $ 407 тыс.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было экспортировано 0,2 тыс. тонн сухофруктов, а экспортная выручка составила $ 279 тыс.

Однако несмотря на положительную динамику роста экспорта сушеных фруктов и ягод, Украина остается нетто-импортером этой продукции. Более того, ежегодный рост импорта сухофруктов прослеживается в течение последних пяти сезонов.

Если в сезоне 2015/16 зарубежные поставки сушеных фруктов составили всего 2,7 тыс. тонн, то в сезоне 2019/20 этот показатель достиг 11,2 тыс. тонн.