Украинские страховые компании – объем выплат

07:09 29 Сентябрь Киев, Украина

Многие компании подводят итоги первого полугодия 2020 года. Для многих этот период стал непростым. Наши журналисты разбирались в том, на сколько прибыльными эти 6 месяцев стали для страховых компания Украины

Моторно Страховое Бюро Украины обнародовало информацию о том, сколько получили и сколько выплатили страховые компании за первое полугодие 2020 года. Украинские страховые компании выплачивают в два раза меньше средств, чем получают. Это становится ясно из официального сообщения МСБУ.

"В первом полугодии 2020 количество заключенных договоров ОСАГО составила более 4 млн. шт., что на 0,21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма страховых платежей составила 2, 9 млрд грн., увеличившись на 20,1%. Страховщики Обязательного Страхования Автогражданской Ответственности сделали более 67,8 тыс. выплат, этот показатель вырос на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года; сумма выплат увеличилась на 6,9% и составила почти 1, 3 млрд грн. Доля выплат за вред жизни и здоровью составляла 7,1%, за ущерб имуществу - 92,9% ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МСТБУ сейчас разрабатываются нормы, позволяющие увеличить лимит по максимальной сумме выплат. Конечно, это существенно повлияет и на стоимость страховых полисов - она может увеличиться до "европейского уровня".