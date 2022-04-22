Украинские спасатели пересели на новые вертолеты

23:28 22 июля Киев, Украина

Украинские спасатели теперь будут еще лучше и безопаснее бороться с различными ЧС, так как работать теперь они будут на новой,современной авиатехнике.
На данные нужды из госбюджета было выделено 106 млн грн. на восстановление 19 единиц спец.техники. Они находятся в ведомстве Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Эта авиатехника применялась в ликвидации чрезвычайных ситуаций и других задач гражданской защиты. Сейчас она находится в неисправном состоянии, добавили в министерстве.
 
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ГСЧС использует самолет Ан-26 в медицинском варианте, пожарные Ан-32П, а также вертолеты ЕС-145 и Ми-8 МТ. Также служба получила шесть вертолетов H224 Super Puma от французской авиастроительной компании Airbus. Ожидается поставка еще трех H224 Super Puma.
 
В мае 2020 Кабмин выделил 105,4 млн грн на восстановление авиатехники ГСЧС.
В июне 2021-го Кабмин также постановил купить для ГСЧС новый пожарный самолет за 470 млн грн (речь о Ан-32П).
Также служба по чрезвычайным ситуациям планирует купить два самолета Ан-178-100Р под госгарантии в 3,53 млрд.