Украинские производители курятины получили выход на рынки Либерии

На сегодняшний день Украина находится в пятерке лидеров по экспорту куриного мяса и субпродуктов по всему миру. А теперь украинская курятина появится и на прилавках Либерии.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

«Долгое время страны Африки оставались вне фокуса внешней политики Украины, и совершенно зря. Это большие новые возможности, в том числе для украинских экспортеров… Важно, что речь идет, в частности, об увеличении экспорта пищевой продукции с добавленной стоимостью», — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Соответствующий сертификат согласовали компетентные органы двух стран.

Ознакомиться с формой сертификата можно на сайте Госпродпотребслужбы.