Украинские производители курятины получили выход на рынки Либерии

На сегодняшний день Украина находится в пятерке лидеров по экспорту куриного мяса и субпродуктов по всему миру. А теперь украинская курятина появится и на прилавках Либерии.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
«Долгое время страны Африки оставались вне фокуса внешней политики Украины, и совершенно зря. Это большие новые возможности, в том числе для украинских экспортеров… Важно, что речь идет, в частности, об увеличении экспорта пищевой продукции с добавленной стоимостью», — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Соответствующий сертификат согласовали компетентные органы двух стран.
Ознакомиться с формой сертификата можно на сайте Госпродпотребслужбы.
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