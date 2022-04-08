Украинские предприятия не приносят доход

Согласно данным экономической статистики из 1500 украинских предприятий приносит доход всего половина. 800 государственных предприятий, по итогам текущего года, могут пополнять украинский бюджет.

По словам чиновника, всего в Украине существует примерно 3900 объектов государственного значения. При этом ранее часть из них была отдана для приватизации Фонда государственного имущества, поэтому фактически можно говорить о существовании лишь 1500 предприятий.

"Из 1,5 тысячи предприятий около 800 показывают за первое полугодие прибыльную работу ... Около 100 предприятий показывают работу «в ноль», другие предприятия показывают убытки", - назвал текущую статистику премьер Украины.

Также чиновник уточнил, что в дальнейших планах правительства значится поддержка курса на сокращение участия государства в экономике и приватизации госпредприятий.

Напомним, что «Большой приватизацией» заинтересовались инвесторы из почти 30 стран мира. Об этом сообщает Председатель ФГИУ в рамках конференции «Приватизационный процесс в Украине: юридическое и экономическое обоснование для приобретения государственных компаний».