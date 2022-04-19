Соцопрос на тему 4-дневной рабочей недели

20:30 20 июля Киев, Украина

Эксперименты с 4-дневной рабочей неделей. На сколько сокращенная форма труда подходит украинским работодателям.

Согласно предварительным опросам на эту авантюру готово пойти более 70% украинских компаний.





Речь в данном случае идет о перестройке внутренних процессов таким образом, чтобы продукт или услуга, которую предоставляет



В целом же 52,5% опрошенных работодателей считают возможность ввести четырехдневную рабочую неделю в Украине реалистичной, в то время как 47,5% считают ее нереалистичной.

Среди возможных перспектив для компании при переходе на 4-дневную рабочую неделю сторонники такого подхода ответили, что это даст больше свободы для работников в решении личных вопросов.



Кроме того, такие работодатели отмечают, что это поможет уменьшить офисные расходы самой компании — например, на электроэнергию или бумагу, оптимизирует бизнес-процессы при меньшем количестве рабочих часов, повысит лояльность сотрудников к компании, поможет быстрее решать рабочие задачи и увеличит самодисциплину.



При этом 87,8% работодателей готовы в случае уменьшения количества рабочих часов оставить зарплату своим сотрудникам неизменной. 12,2% считают, что ее логично будет уменьшить.



В свою очередь, противники идеи работать четыре дня в неделю даже в качестве эксперимента обосновывают свою позицию тем, что деятельность их компании не подходит для такого формата работы, что это уменьшит доходы компании, замедлит различные процессы в компании и уменьшит контроль за работой сотрудников.



Исследование было проведено аналитиками Jooble на основе опроса 345 украинских работодателей с 8 июня по 8 июля.



Delo.ua опросило украинский бизнес на тему того, готов ли он сократить своим сотрудникам рабочую неделю. Наименее лояльными к идее оказались представители креативных индустрий.



В частности, в Havas PR Kyiv заявили, что не рассматривают такую идею, поскольку "именно 60-часовая рабочая неделя — залог продуктивного развития". А в Tabasco сообщили, что "не смогут не работать" в то время, как будут нужны клиентам. В MGID же рассказали, что лучшая альтернатива четырехдневке — гибкий график, а ввод сокращенной недели требует тщательной подготовки, адаптации и пересмотра условий работы с подрядчиками. Оставшийся же процент опрошенных уверен, что им абсолютно не подходит формат такого рабочего графика и что это негативно повлияет на продуктивность труда.Речь в данном случае идет о перестройке внутренних процессов таким образом, чтобы продукт или услуга, которую предоставляет бизнес , осталась доступной для клиента без изменений. В то же время оставшиеся 28,7% заявили, что не готовы экспериментировать с изменением графика сотрудников.В целом же 52,5% опрошенных работодателей считают возможность ввести четырехдневную рабочую неделю в Украине реалистичной, в то время как 47,5% считают ее нереалистичной.Среди возможных перспектив для компании при переходе на 4-дневную рабочую неделю сторонники такого подхода ответили, что это даст больше свободы для работников в решении личных вопросов.Кроме того, такие работодатели отмечают, что это поможет уменьшить офисные расходы самой компании — например, на электроэнергию или бумагу, оптимизирует бизнес-процессы при меньшем количестве рабочих часов, повысит лояльность сотрудников к компании, поможет быстрее решать рабочие задачи и увеличит самодисциплину.При этом 87,8% работодателей готовы в случае уменьшения количества рабочих часов оставить зарплату своим сотрудникам неизменной. 12,2% считают, что ее логично будет уменьшить.В свою очередь, противники идеи работать четыре дня в неделю даже в качестве эксперимента обосновывают свою позицию тем, что деятельность их компании не подходит для такого формата работы, что это уменьшит доходы компании, замедлит различные процессы в компании и уменьшит контроль за работой сотрудников.Исследование было проведено аналитиками Jooble на основе опроса 345 украинских работодателей с 8 июня по 8 июля.Delo.ua опросило украинский бизнес на тему того, готов ли он сократить своим сотрудникам рабочую неделю. Наименее лояльными к идее оказались представители креативных индустрий.В частности, в Havas PR Kyiv заявили, что не рассматривают такую идею, поскольку "именно 60-часовая рабочая неделя — залог продуктивного развития". А в Tabasco сообщили, что "не смогут не работать" в то время, как будут нужны клиентам. В MGID же рассказали, что лучшая альтернатива четырехдневке — гибкий график, а ввод сокращенной недели требует тщательной подготовки, адаптации и пересмотра условий работы с подрядчиками.

Лучше всего к идее отнеслись в Идея Банке — там признают, что она интересна с точки зрения возможного роста производительности труда за счет сокращения рабочего времени, но говорят, что этот момент "требует подтверждения через исследования". Сокращенную неделю также могут рассмотреть и в украинском представительстве компании Unilever — еще в конце 2020 года корпорация в качестве эксперимента перевела на такой режим работы сотрудников подразделения в Новой Зеландии, оставив им прежнюю зарплату. В украинском филиале сказали, что пока что ждут итогов эксперимента.



В то же время эксперты отметили, что такой график работы подойдет не для всех предприятий — например, производства не могут себе позволить сократить рабочую неделю, поскольку работают 24/7. Кроме того, третий выходной сотрудники якобы могут использовать не по назначению, а для работы на еще одной работе.