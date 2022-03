Украинские компании почти исчерпали квоту на поставку в Евросоюз нержавеющих труб

Украина остается мировым поставщиком металлургической и сталепрокатной продукции. По данным мониторинга “Укрметаллургпрома”, украинские компании практически выбрали объемы индивидуальной квоты на поставки бесшовных труб из нержавеющей стали в Европейский Союз (группа 22), выданную на квартал — с 1 апреля до 30 июня 2021 года.

Украинские металлурги экспортировали в ЕС 2,75 тыс. т труб из нержавеющей стали из 3,27 тыс. т доступных. Таким образом, компании выбрали квоту на 84,17%.

Исчерпав индивидуальную квоту, украинские предприятия могут экспортировать нержавеющие трубы в ЕС по глобальной квоте (first come - first served).

По состоянию на 1 июня Украина исчерпала более чем наполовину индивидуальную квоту на поставки в ЕС толстолистового проката (группа 7) — на 74,71%. Украинские компании отправили на экспорт 197,97 тыс. т проката из 264,97 тыс. т доступных.

Квота на поставки в ЕС нелегированной проволоки исчерпана на 75,66%. Украинские компании экспортировали 13,1 тыс. т проволоки из 17,3 тыс. т доступных.

В Украине основным производителем бесшовных труб из нержавеющей стали является компания “Сентравис Продакшн Юкрейн” (“Сентравис”). Предприятие производит более 1000 типоразмеров труб из более чем 100 видов коррозионностойких и жаропрочных марок стали.

По итогам 2020 года “Сентравис” сократил производство бесшовных труб из нержавеющей стали на 9,3% по сравнению с предыдущим годом — до 19,5 тыс. т.

Ранее Украина выбрала квоту на поставку профиля в ЕС. Украинские металлурги экспортировали в ЕС допустимые 16,4 тыс. т металлопродукции.

Страна уже исчерпала квоту на поставку холоднокатаного проката из нелегированной и легированной стали, отправив на экспорт допустимые 64,5 тыс. т.

Напомним, что разница между индивидуальными и глобальными квотами в том, что первые можно выбирать до конца периода. Не торопясь и без опасений, что другие страны окажутся проворнее. Однако неиспользованный объем нельзя переносить на следующий период.