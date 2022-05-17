Украинские ФЛП хотят получить компенсацию в 8 000 гривен

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о том, с какой интенсивностью украинские бизнесмены подают заявки на получение государственной компенсации. Согласно данным, за 14-15 декабря 2020 года в "Дія" пришло 134 тысячи заявок.

Через мобильное приложение "Дія" было подано 108,545 тысяч заявок, через портал — 25,329 тысяч.

По состоянию на 07:00 16 декабря, портал "Дия" получил 133,874 тысячи заявок на получение 8 тысяч грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе.

"Без очередей, справок, чисто авторизация и пару кликов. Мне кажется, это лучшая подобная услуга в мире", — написал вице-премьер.

По его словам, через мобильное приложение "Дія" было подано 108,545 тысяч заявок, через портал — 25,329 тысяч.

Напомним, получить обещанные 8 000 грн компенсации за ущерб от карантина по коронавирусу украинский бизнес и наемные работники смогут через правительственное приложение "Дія" в период c 14 по 21 декабря 2020 года.

11 декабря запустилось бета-тестирование этой услуги в приложении "Дія".