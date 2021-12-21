Украинские банки теряют прибыль

Эксперты отмечают, что украинские банки получили в 2020 году на 20% прибыли меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В этом году цифра составила всего 4,6 миллиарда гривен.

По сведениям Национального банка Украины, за семь месяцев чистая прибыль банковских учреждений сократилась на 22,78 процента — до 28,39 миллиарда гривен. Доходы банков выросли на 5,4 процента — до 149,11 миллиарда гривен. В частности, благодаря переоценке и операциям купли-продажи рост составил почти в два раза.

Стоит уточнить, что расходы банков за январь-июль 2020 года составили 120,72 миллиарда гривен. Показатель превышает прошлогодний на 15,3 процента.

Недавно мы писали, что украинские банки не спешат включаться в работу с ипотечными кредитами. Объясняется это просто: застройщики работают с непрозрачными схемами финансирования, что не добавляет доверия. По мнению главы Нацбанка Кирилла Шевченко, сегодня важно стремиться к детенизации этого рынка.