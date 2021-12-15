Украинские банки активно сокращают штат

11:45 06 Август Киев, Украина

Спад в банковской системе был зафиксирован еще с 2018 года. Однако коронакризис подкосил сферу банковских услуг и Национальный банк Украины сообщает о массовых сокращениях штата. За последние три-четыре месяца (апрель-июль 2020 года) в финансовых учреждениях было уволено свыше 2.3 тысяч работников. Массовые увольнения пришлись и на банки с иностранными инвестициями – там уволено почти полторы тысячи сотрудников.

Кроме того, финансовые учреждения во втором квартале текущего года сокращали сеть филиалов. За несколько месяцев в стране были закрыты 334 отделения. Вместе с тем, частные банки продолжали открывать подразделения, хотя на протяжении пяти кварталов количество частных учреждений практически не изменилось из-за одинакового количества открытых и закрытых филиалов.

Кроме того, в отчете Национального банка Украины значится, что после периода незначительного сокращения в первом квартале финансовые учреждения наращивают сети POS-терминалов во втором квартале. Самый серьезный прирост наблюдается в Приватбанке, где стало на 5,8 тысяч банкоматов больше. Вместе с тем, общее количество банкоматов стабильно сокращается на протяжении полутора лет.

Отметим, ранее в НБУ отметили, что до конца текущего года банки и далее будут прибыльными, несмотря на ожидаемый рост отчислений в резервы. В фокусе внимания до конца года будет оставаться надлежащая оценка банками рисков. Качество проводимых банками реструктуризаций в Нацбанка проанализируют в начале 2021 года в рамках ежегодной оценки устойчивости финучреждений.